Около 600 футболистов в Турции вызовут на допрос по делу о ставках

Ранее в Турции задержали 17 футбольных судей за ставки

СТАМБУЛ, 9 ноября. /ТАСС/. Около 600 футболистов в Турции будут вызваны на допрос из-за расследования дела о незаконных ставках на матчи. Об этом сообщает турецкая газета Turkiye.

Интерпол проявил интерес к делу, которое ведут турецкие правоохранительные органы. По данным следствия, футболисты, тренеры и менеджеры делали ставки на нелегальных сайтах, действующих в Албании, Болгарии и на Северном Кипре.

Ранее телеканал TRT Haber писал, что Федерация футбола Турции (TFF) отстранила от матчей на срок от восьми месяцев до одного года 149 профессиональных судей в связи с обнаружением у них счетов для ставок на матчи в букмекерских конторах. Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 17 судей по делу о ставках, среди задержанных также был президент клуба Суперлиги.