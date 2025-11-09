Канадский хоккеист с российским паспортом Лайпсик вернулся в СКА

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26

Редакция сайта ТАСС

Брендан Лайпсик © Александр Щербак/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Канадский нападающий с российским паспортом Брендэн Лайпсик вернулся в петербургский СКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

Лайпсику 31 год, он играл за СКА в сезоне-2023/24. Также в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге хоккеист выступал за московский ЦСКА, магнитогорский "Металлург", екатеринбургский "Автомобилист" и новосибирскую "Сибирь". В Национальной хоккейной лиге он играл за "Вашингтон", "Лос-Анджелес", "Ванкувер", "Вегас" и "Торонто".

Хоккеист получил российское гражданство в 2024 году.