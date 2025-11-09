Фигуристка Хуснутдинова выиграла третий этап Гран-при России в Казани

Второе место заняла Дарья Садкова, третье - Анна Фролова

Дина Хуснутдинова © Софья Сандурская/ ТАСС

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Дина Хуснутдинова стала победительницей третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Казани.

По итогам двух программ спортсменка набрала 218,01 балла (72,60 в короткой программе + 145,41 в произвольной). Второе место заняла Дарья Садкова (207,12; 72,45 + 134,67). Тройку лучших замкнула Анна Фролова (202,09; 72,17 + 129,92).

Хуснутдиновой 16 лет. В текущем сезоне спортсменка заняла третье место на этапе Гран-при России в Магнитогорске. Она является бронзовым призером этапа юниорского Гран-при России 2024 года.

Четвертый этап Гран-при пройдет с 15 по 16 ноября в Москве.