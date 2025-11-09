"Зенит" и "Крылья Советов" сыграли вничью в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:1

Защитник "Зенита" Густаво Мантуан и полузащитник "Крыльев Советов" Химми Марин © Егор Алеев/ ТАСС

САМАРА, 9 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:1 в гостевом матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счет на 50-й минуте встречи открыл полузащитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца. Равенство на табло спустя 6 минут восстановил хавбек "Зенита" Максим Глушенков.

Беспроигрышная серия "Зенита" в РПЛ достигла 11 матчей. В последний раз сине-бело-голубые потерпели поражение в национальном первенстве 9 августа, проиграв на выезде грозненскому "Ахмату" (0:1). После этого "Зенит" выиграл семь игр и еще четыре раза сыграл вничью

"Зенит" занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками. "Крылья Советов" располагаются на 13-й позиции, набрав 14 очков. В следующем туре "Зенит" сыграет на выезде против "Пари Нижний Новгород" 23 ноября, "Крылья Советов" в этот же день примут "Ростов".