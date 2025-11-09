Грек Караискос стал победителем Афинского марафона

Панайотис Караискос © AP Photo/ Yorgos Karahalis

АФИНЫ, 9 ноября. /ТАСС/. Грек Панайотис Караискос выиграл 42-й Афинский марафон, преодолев дистанцию за 2 часа 20 минут 10 секунд.

Вторым стал грек Костас Стамулис (2:23.24), третьим финишировал венгр Ласло Тарнай (2:23.52). Среди женщин победу одержала гречанка Стаматиа Нула (2:39.28), не сумев побить рекорд, установленный гречанкой Марией Полизу (2:39.10) в 1997 году. Серебряную медаль завоевала Панайота Влахаки (2:49.31), бронзу выиграла Раниа Ребули (2:52.07), чемпионка Греции на классической марафонской дистанции в 2015, 2016 и 2017 годах.

В этом году в Афинском марафоне приняли участие более 24 тыс. бегунов из Греции и 125 стран мира.

Афинский марафон с 2014 года проводится под новым названием - "настоящий" (Athens Marathon. The Authentic), до этого он назывался "классическим". По словам организатора состязания - Греческой федерации легкой атлетики, новое название отражает в наиболее точной форме "уникальную мировую позицию" Афинского марафона, являющегося национальным достоянием Греции. Этот марафон не только "классический" (его протяженность - 42 километра 195 метров), но и единственный на планете, который начинается близ Марафона, где в 490 году до нашей эры ополченцы древних Афин разбили армию Персидской империи - сверхдержавы того времени, и заканчивается в Афинах. Бегуны финишируют на Мраморном стадионе в центре столицы Греции, где в 1896 году прошли первые Олимпийские игры современности.

Афинский марафон проходит каждый год в начале ноября в греческой столице. Впервые в истории современного спорта соревнования по марафонскому бегу состоялись на первых Олимпийских играх современности 1896 года в Афинах. Афинский марафон был основан в 1972 году.

Маршрут Афинского марафона считается одним из самых тяжелых в мире, так как значительная его часть проходит в гору, трасса выходит на пологий участок лишь в пригороде греческой столицы.