В РФС считают неадекватной сумму за проведение матча с аргентинцами

Генсек РФС Максим Митрофанов © Сергей Булкин/ ТАСС

ТАСС, 9 ноября. Российский футбольный союз (РФС) считает неадекватной финансовую сторону проведения товарищеского матча с командой Аргентины. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ранее издание Sport News Africa писало, что сборная Анголы заплатит €12 млн за матч с командой Аргентины, который пройдет 14 ноября.

"Ангола заплатит огромные деньги за матч с Аргентиной? Там же бриллианты, алмазы, рубины. Могли ли мы быть на их месте? Да. Но мы считаем запрашиваемые средства неадекватными", - сказал Митрофанов.

Сборные России и Аргентины встречались между собой два раза. В 2009 году аргентинцы победили россиян со счетом 3:2, в 2017-м - 1:0. Оба матча носили товарищеский характер.

Сборная России 12 ноября в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч с перуанцами (начало - 20:00 мск), 15 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют в Сочи с командой Чили (начало - 18:00 мск).

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций из-за ситуации на Украине.