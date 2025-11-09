Фигуристка Садкова рассказала, зачем пошла ва-банк на Гран-при в Казани

Спортсменка не справилась с первым четверным тулупом, во второй попытке прыжка она упала

Дарья Садкова © Петр Ковалев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Дарья Садкова пошла ва-банк, зайдя второй раз на четверной тулуп в произвольной программе этапа Гран-при России в Казани. Об этом она рассказала журналистам после выступления.

Садкова завоевала серебро этапа, победительницей стала Дина Хуснутдинова. Третья - Анна Фролова. Садкова не справилась с первым четверным тулупом - сделала прыжок в степаут и коснулась рукой льда, во второй попытке прыжка упала, а также получила наказание за повторение одноименного прыжка. Также фигуристка осталась без каскада.

"На тренировках я уже стабильно начала прыгать два четверных в связке, более-менее стабильно в прокате. К сожалению, сегодня не получилось, хотя я на первый четверной вылетела хорошо. Наверное, расслабилась раньше времени, что не помогло удержаться, прицепить к нему каскад. И так как я уже отрабатывала больше вторым прыжком четверной, я не стала заходить на тройной, потому что думала, что на фоне стресса я могу и тройной флип сорвать, так как не отрабатывала этот прыжок с этого захода вторым элементом. Поэтому решила заходить на то, что я уже тренировала. Ну и пошла ва-банк", - рассказала Сакдова.

Садкова отметила, что старалась держаться до самого конца: "Сегодня было тяжело выходить на соревнования, и я старалась себя держать до последнего, не отпускать во второй половине. Наверное, это было видно, когда я второй лутц спасала - знала, что я не могу терять баллы и должна бороться до конца, чтобы удержаться на пьедестале. Удовлетворения сегодня не так много, потому что я не выполнила свой план, но буду работать дальше. Значит, нужно еще больше тренировать, накатывать, больше собирать связок с четверными, чтобы получилось на соревнованиях".