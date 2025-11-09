Экс-тренер Хуснутдиновой поддерживала фигуристку на этапе Гран-при в Казани

Спортсменка одержала победу, набрав 218,01 балла

Дина Хуснутдинова © Софья Сандурская/ ТАСС

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Первый тренер фигуристки Дины Хуснутдиновой Надежда Заякина поддержала спортсменку на этапе Гран-при России в Казани. Об этом Хуснутдинова рассказала журналистам.

Хуснутдинова стала первой, набрав 218,01 балла. Ранее фигуристка перешла в группу Этери Тутберидзе.

"Очень рада, что смогла показать два достойных проката и победить на этом этапе, потому что здесь собрались много знакомых, друзей, болельщиков, родных, и я рада, что порадовала их своим катанием. Я не слежу [за катанием соперниц]. Просто смотрела, кто сейчас катает, чтобы вовремя надеть коньки, - рассказала Хуснутдинова. - После шестиминутки пошла прыгать в зал и, конечно, следила за временем, чтобы пойти завязать коньки и заново выйти на лед. Конечно, было довольно-таки волнительно выходить завершающей, катать последней".

"Первым поздравил Даниил Маркович [Глейхенгауз], сказал, что было достаточно хорошо. Он переживал за первый аксель, потому что я вылетела недостаточно ровно, но смогла приземлиться. Я стала как-то более спокойно относиться к соревнованиям, - отметила Хуснутдинова. - Начала думать только о хорошем, хотя, конечно же, проскакивают какие-то глупые мысли. Старалась абстрагироваться от них и рада, что смогла это сделать. Буду отдыхать, скорее всего, только один день и дальше готовиться уже к чемпионату России. Над четверным тулупом буду работать. Также работа над ним велась и к этому турниру, но мы не успели переделать заходы и накатать, потому что это достаточно энергозатратно - это достаточно тяжелый труд, чтобы уже катать три элемента ультра-си".

Хуснутдинова рассказала, что после короткой программы встретилась с бывшими одногруппниками. "Они, конечно же, зарядили меня позитивной энергией, которая исходит от детей. Я очень рада, что смогла встретиться с ними и пообщаться, - сказала фигуристка. - Я очень рада, что Надежда Владимировна [Заякина] меня отпустила. Мы с ней также на связи. Она поддерживала меня перед короткой программой, сказала, чтобы я была молодцом и шла только вперед. Также меня пришла поддержать мой бывший тренер Алия Алмазовна Хальфина, тоже ей очень благодарна за работу, которая была пройдена за эти долгие годы, когда я тренировалась в Казани".