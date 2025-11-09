Фролова считает лучом надежды допуск спортсменов к международным стартам

Фигуристка боится, что она может не успеть выступить на международной арене

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Анна Фролова боится остаться невидимкой в фигурном катании из-за неучастия в международных стартах, но видит луч надежды в допуске россиян в других видах спорта. Об этом она рассказала журналистам после выступления на Гран-при в Казани, где завоевала бронзовую медаль.

"Я хочу поздравить свою подругу Софу Самоделкину (фигуристка сменила спортивное гражданство на казахстанское и выиграла этап Гран-при в Японии - прим.ТАСС). Я очень за нее рада, - сказала фигуристка. - Она огромная молодец. Конечно, когда смотришь, как твои друзья, приятели, товарищи выступают на международной арене, это вдохновляет, хочется туда попасть, хочется все-таки там тоже себя проявить, как-то показать, хоть какой-то след после себя оставить, если получится. Сделаю все возможное, чтобы мне это все-таки удалось, потому что есть небольшой страх остаться невидимкой в силу того, что ты попал в определенный период времени под определенные санкции. Как будто бы твоя карьера может пройти, закончиться и все. Это какой-то такой лучик надежды - допуск наших спортсменов в других видах спорта, даже водное поло - командный вид, я слышала допустили".

"Тоже очень хочу дотерпеть, добороться, доработать до этого. И я буду бороться до последнего. Пока могу ходить, могу ползти, буду идти. Какую бы программу показала на международном уровне? Я очень люблю программу "Кошки". Она мне нравится, она мне по душе. Наверное, я бы продемонстрировала ее на международной арене, поскольку это мировой мюзикл, он очень понятен", - рассказала спортсменка.

На вопрос, готова ли Фролова сменить гражданство, фигуристка ответила: "В тяжелый период я выступаю за Россию и не планирую менять гражданство и представлять какую-либо другую страну. Потому что все-таки очень многое сделано, очень много пройдено вместе непосредственно с нашей национальной федерацией. Я им безумно благодарна и буду бороться за свою страну, за свою федерацию, как только появится возможность, если у меня будет шанс".