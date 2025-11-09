ТАСС: фигуристка Андреева с большой долей вероятности пропустит Гран-при

Спортсменка является двукратным серебряным призером этапов турнира

Елизавета Андреева © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Елизавета Андреева с большой долей вероятности пропустит этапы юниорского Гран-при России. Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее Андреева в своем Telegram-канале сообщила, что в последнее время ей пришлось столкнуться с некоторыми трудностями, и это потребует от нее времени на восстановление.

"Елизавета с большой долей вероятности пропустит этапы юниорского Гран-при России, сейчас проходит реабилитация в зале, она только пробует выходить на лед", - сообщил источник.

Андреевой 15 лет. Она является двукратным серебряным призером этапов юниорского Гран-при России. На первенстве России среди юниоров 2025 года она стала четвертой.