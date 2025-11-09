Футболист "Бенфики" предстанет перед судом за распространение порнографии

Норвежец Андреас Шельдеруп с большой вероятностью будет осужден условно

Полузащитник "Бенфики" Андреас Шельдеруп © Kevin C. Cox/ Getty Images

ТАСС, 9 ноября. Норвежский футболист Андреас Шельдеруп, выступающий за португальскую "Бенфику", признался в распространении порнографических материалов с изображением несовершеннолетних и в скором времени предстанет перед судом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Инцидент произошел в то время, когда футболисту было 19 лет и он выступал за датский "Норшелланн". По словам Шельдерупа, он отправил видео другу, не зная его содержание до конца, а лишь увидев первые секунды. Позднее, когда его собеседник указал на нелегальность распространения подобного рода материалов, спортсмен незамедлительно удалил это видео.

"К сожалению, в тот момент я не подумал о последствиях и о том, что это может быть противозаконно, - написал Шельдеруп. - Я не намеревался ничего распространять или причинять вред тем, кто причастен. Это была глупая разовая ошибка, о которой я глубоко сожалею. Когда датская полиция связалась со мной в этом году по поводу произошедшего, я рассказал им правду и сотрудничал на протяжении всего процесса. С моей стороны нет никаких оправданий. То, что я сделал тогда в Дании, было противозаконным и недопустимым. Я возьму на себя полную ответственность за это и надеюсь, что моя ошибка поможет другим не повторить ее".

Как заявил Шельдеруп, в скором временем он предстанет перед судом и с большой вероятностью будет осужден условно. Как уточняет газета VG, футболисту предъявлены обвинения по статье Уголовного кодекса Дании, которая распространяется на хранение или распространение материалов сексуального характера с изображением лиц, не достигших 18 лет.

В "Бенфике" высказались о произошедшем, пообещав поддержать футболиста. "Конечно, мы его поддержим, - приводит газета A Bola комментарий президента клуба Руя Кошты. - Игрок сам уже взял на себя ответственность. Шельдеруп сделал то, что, по его собственному признанию, делать не следовало".

Шельдерупу 21 год, он выступает за "Бенфику" с января 2023 года. За команду нападающий провел 60 матчей в различных турнирах, отметившись 7 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Футболист является победителем чемпионата Португалии и Кубка португальской лиги, а также дважды завоевал Суперкубок Португалии. В составе "Норшелланна" форвард играл до переезда в Португалию, за клуб футболист забил 27 голов и отдал 16 передач в 94 встречах.