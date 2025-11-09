Фигурист Дикиджи выиграл третий этап Гран-при России в Казани

Второе место занял Артур Даниелян, третье - Глеб Лутфуллин

Владислав Дикиджи © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Владислав Дикиджи стал победителем третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Казани.

Дикиджи набрал 279,12 балла (94,51 за короткую программу + 184,61 за произвольную). Второе место занял Артур Даниелян (253,05; 85,73+ 167,32). Тройку лучших замкнул Глеб Лутфуллин (246,92; 87,21 + 159,21).

Дикиджи 21 год. Он является чемпионом России 2024 года и многократным победителем этапов Гран-при России.

Четвертый этап Гран-при пройдет с 15 по 16 ноября в Москве.