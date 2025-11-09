Фигуристка Парсегова выступит сразу в двух видах на юниорском Гран-при

Спортсменка заявлена в одиночном и парном катании

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Арина Парсегова в текущем сезоне выступит одновременно в одиночном и парном катании в юниорской серии Гран-при. Об этом свидетельствуют списки участников на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Фигуристка заявлена с партнером Матвеем Богдановым на этап юниорского Гран-при России в Москве.

Ранее Парсегова становилась четвертой и пятой на этапах юниорского Гран-при России в Магнитогорске и Казани.