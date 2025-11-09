Соболенко сравнила Рыбакину со стреляющей раз в год палкой

Елена Рыбакина выиграла Итоговый турнир WTA, победив в финале белорусскую спортсменку

ТАСС, 9 ноября. Белоруска Арина Соболенко сравнила представительницу Казахстана Елену Рыбакину со стреляющей раз в год палкой после своего поражения в финальном матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Турнир прошел в Эр-Рияде.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 7:6 (7:0) в пользу Рыбакиной, которая впервые играла в финале Итогового турнира WTA. Соболенко во второй раз приняла участие в матче за трофей, в 2022 году белоруска уступила француженке Каролин Гарсии.

"Раз в год и палка стреляет", - сказала Соболенко.

Рыбакиной 26 лет, она располагается на шестой позиции в мировом рейтинге. Теннисистка выиграла 11-й турнир WTA в одиночном разряде за карьеру и третий - в нынешнем сезоне. В 2022 году Рыбакина стала победительницей Уимблдона. До июня 2018 года теннисистка представляла Россию.

Соболенко 27 лет, с октября 2024 года она занимает первое место в рейтинге WTA. На счету спортсменки 21 победа на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема Соболенко побеждала четыре раза: на Открытом чемпионате Австралии (2023, 2024) и на Открытом чемпионате США (2024, 2025).