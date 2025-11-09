В "Оренбурге" объяснили недовольство решением арбитра в матче с "Локомотивом"

В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов

Главный судья матча "Локомотив" - "Оренбург" Сергей Цыганок © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. "Оренбург" был недоволен непоследовательностью главного арбитра встречи Сергея Цыганка в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским футбольным клубом "Локомотив". Об этом журналистам рассказал тренер "Оренбурга" Дмитрий Белоруков.

В воскресенье "Оренбург" уступил "Локомотиву" со счетом 0:1. В конце матча главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов получил прямую красную карточку.

"При очень хорошей игре мы проиграли. Что случилось с удалением Ильдара Ахметзянова - нужно спрашивать у судей. Нам не понравился момент с нападающим "Локомотива" Николаем Комличенко, что судья сразу остановил игру. До этого наш футболист лежал на поле, судья игру не останавливал. Проявили свое недовольство", - сказал Белоруков.

Во втором тайме арбитр сначала назначил пенальти в ворота "Оренбурга" и показал красную карточку Анри Чичинадзе, но после вмешательства видеоассистента рефери отменил решение. На 72-й минуте был назначен пенальти в ворота "Оренбурга", который реализовал Николай Комличенко. "Лучше пусть судейство прокомментируют компетентные органы", - отметил Белоруков.

"Оренбург" занимает 14-е место, на счету команды 11 очков.