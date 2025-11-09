Тренер "Локомотива" Галактионов отметил прогресс команды в РПЛ

"Локомотив" занимает четвертое место в РПЛ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" в некоторых играх упускал инициативу, но у команды есть прогресс в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом журналистам рассказал главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов.

В воскресенье "Локомотив" дома победил "Оренбург" со счетом 1:0 в матче 15-го тура РПЛ. Николай Комличенко получил повреждение во втором тайме и был заменен.

"Оценки точно не нам проводить. Плотность по очкам в таблице существует внизу и вверху, любая осечка может вытолкнуть. Было важно сегодня этот шаг сделать вперед, матч стратегический. На этом отрезке были матчи очень хорошие по качеству игры. Были игры, когда упускали инициативу, теряли очки, когда не имели право этого делать, мы прекрасно это понимаем. Но команда растет. Любая игра - это процесс, важно делать правильные шаги, стратегически верно идти. Мы к этому двигаемся, уровень готовности позволяет эти задачи решить", - сказал Галактионов.

"По Комличенко и другим посмотрим, сделают ребята обследование. Будет понятно, как и что", - добавил Галактионов.

"Локомотив" с 30 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.