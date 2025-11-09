Россияне завоевали 21 золотую медаль на чемпионате мира по самбо

Россияне заняли первое место в общем зачете

Карина Черевань (в центре) © Евгений Мессман/ ТАСС

БИШКЕК, 9 ноября. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали 21 золотую медаль по итогам чемпионата мира по самбо. Соревнования завершились в Бишкеке.

В заключительный день турнира в спортивном самбо победы подержали Рамед Гукев (весовая категория до 79 кг), Сергей Кузнецов (до 98 кг), Татьяна Шуянова (до 59 кг) и Анастасия Хомячкова (до 80 кг). В боевом самбо чемпионами мира стали Михаил Кашурников (свыше 98 кг), Валерия Тепышева (до 50 кг), София Истомина (до 65 кг) и Анжела Гаспарян (свыше 80 кг).

Российская команда заняла первое место в общем зачете. В активе спортсменов из России также две серебряные и пять бронзовых медалей. Второе место заняла команда Казахстана (2-2-8), третье - сборная Киргизии (2-1-2).

Чемпионат мира проходил с 7 по 9 ноября. Россияне выступали на турнире под флагом Международной федерации самбо.