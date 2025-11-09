В "Локомотиве" рассказали, когда Воробьев вернется в общую группу

Форвард пропустил три матча

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Воробьев должен восстановиться после паузы на матчи сборных. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов.

Воробьев пропустил в Мир - Российской премьер-лиге игры с петербургским "Зенитом" (0:2) и "Оренбургом" (1:0), а также встречу кубка страны против московского "Спартака" (1:3).

"Воробьев находится, как и Сергей Пиняев, [близко] к выходу в общую группу. Они будут готовиться к следующему матчу. Надеемся, что все будет благополучно", - сказал Галактионов.

Воробьев забил 9 мячей и отдал 3 результативных паса в 17 матчах за "Локомотив" в этом сезоне.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, "Локомотив" дома сыграет с "Краснодаром" 23 ноября.