Фигурист Даниелян назвал большим шагом второе место на этапе Гран-при

Соревнования проходили в Казани

Редакция сайта ТАСС

Артур Даниелян © Софья Сандурская/ ТАСС

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Фигурист Артур Даниелян не ожидал оказаться на второй ступени пьедестала российского этапа Гран-при в Казани, этот результат является большим шагом. Об этом он рассказал журналистам после выступления.

Серебряный призер чемпионата Европы Даниелян долгое время преодолевал последствия травм, спад в карьере, но вернулся и впервые за долгое время взял медаль крупного российского старта.

"Меня сейчас потряхивает. Не трясло вообще ни секунды сегодня, а вот сейчас будто просто взлечу куда-то. Я так еще не сформулировал эмоции от медали, - признался Даниелян. - Это большой шаг. Уже столько лет я бьюсь, мы с тренерами бьемся, и все что-то так, что-то наперекосяк, уже все испробовали".

"Я знал, что мне нужно время, что возможно потребуется год, два, три. И я рад, что переждал, что не опустил в руки и не сказал "все". Хотя так хотелось. Но это легко - легко пнуть и пойди дальше что-то делать, - продолжил он. - Но это часть моей жизни, которую надо если и завершить, то красиво. Пока я не хочу завершать, поэтому пока катаюсь, надеюсь, дальше будет лучше, чище, круче. В любом случае так приятно кататься, очень спокойно на душе".

Даниелян отметил, что долгое время у него многое не получалось. После проблем он восстанавливался не только физически, но и ментально: "Мне уже не 15 лет, каких-то глобальных травм нет, но человек выходит и плохо катается. Что я могу сделать? Нужно было время, нужно было перестроиться, найти подход к себе, к своему телу. Я что же пропорционально меняюсь, это все требуется большого количества времени. И голова - столько пропусков было, травмы. Но это все позади, дождались".

"Я ехал сюда, конечно, выступать чисто, но я прекрасно понимаю и знаю контент ребят, поэтому отдаю отчет себе, что при их чистом исполнении и чистом исполнении моего контента это будут разные баллы. Несмотря на то, что я стараюсь не только в прыжках, но и в других непрыжковых элементах делать максимум. Сейчас строго надо везде выкладываться", - подчеркнул спортсмен.