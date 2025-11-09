Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при в Казани в парном катании

Вторыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, третьими - Юлия Артемьева и Алексей Брюханов

Редакция сайта ТАСС

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский © Петр Ковалев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями третьего этапа серии Гран-при России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Турнир проходил в Казани.

Фигуристы набрали 215,34 балла (73,42 за короткую программу + 141,92 за произвольную). Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (201,22; 75,77 + 125,45), третьими стали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (190,55; 64,98 + 125,57).

Бойковой 23 года, Козловскому 25 лет. Вместе они стали бронзовыми призерами чемпионата мира 2021 года. В 2020 и 2023 годах фигуристы выиграли чемпионат России. В 2020 году пара первенствовала на чемпионате Европы, в 2019 и 2022 годах завоевала бронзовые медали соревнований.

Четвертый этап Гран-при пройдет с 15 по 16 ноября в Москве.