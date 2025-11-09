ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Российские батутисты выиграли серебро чемпионата мира в командном турнире

В составе российской команды в синхронных прыжках выступали София Аляева и Анжела Бладцева, в акробатике - Александра Лямина, в двойном минитрампе - Михаил Заломин
15:47
обновлено 16:03
МАДРИД, 9 ноября. /ТАСС/. Российская команда завоевала серебряную медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте в командном многоборье. Соревнования прошли в испанской Памплоне.

В составе российской команды в синхронных прыжках выступали София Аляева и Анжела Бладцева, в акробатике - Александра Лямина, в двойном минитрампе - Михаил Заломин. Россияне набрали 23 балла. Первое место заняла команда Великобритании (24 балла), бронзовыми призерами стали китайцы (19). 

Чемпионат мира проходил с 5 по 9 ноября. Россияне выступали в нейтральном статусе и завоевали золотую, четыре серебряные и бронзовую медаль. 