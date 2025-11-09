Чикунова отметила, что не готова менять технику ради дистанции 50 м брассом

Эта дистанция вошла в программу Олимпийских игр 2028 года

Евгения Чикунова © Lintao Zhang/ Getty Images

КАЗАНЬ, 9 ноября. Серебряный призер чемпионата мира по плаванию Евгения Чикунова не готова менять технику ради успешных выступлений на дистанции 50 м брассом, она сосредоточится на более длинных дистанциях. Об этом она рассказала журналистам.

Ранее плавание на дистанции 50 м брассом вошло в программу Олимпийских игр 2028 года.

"Это будет тяжело (хорошо выступать на 50 м - прим. ТАСС), потому что у меня вся сила в широком толчке ногами. Если я хочу хорошо плыть 50 м, мне нужно будет полностью поменять технику, отказаться от широкого гребка. Пока я к этому не готова. Буду тренировать сотню, но основной упор на 200 м", - сказала Чикунова.

Олимпийские игры 2028 года пройдут с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе.