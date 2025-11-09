Тарасова назвала уникальным катание фигуриста Дикиджи

Он стал победителем этапа Гран-при России в Казани

Редакция сайта ТАСС

Владислав Дикиджи © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Фигурист Владислав Дикиджи показал уникальное и красивое катание на третьем этапе Гран-при России. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

Дикиджи набрал 279,12 балла (94,51 за короткую программу + 184,61 за произвольную) и стал победителем этапа, который прошел в Казани.

"Владу Дикиджи я около телевизора аплодировала. Какой мальчишка! Как они со своим тренером здорово сработали, программа прекрасная, все было роскошно. Мне кажется, что он прекрасный спортсмен - и катается, и прыгает уникально, красиво и легко", - отметила Тарасова.

"Восторг! На меня производит ошеломляющее впечатление как никто. Мальчики вообще все хорошо катались из первой пятерки-шестерки. У Макара Игнатова большой прогресс в сравнении с тем, как он катался", - добавила она.

Дикиджи 21 год. Он является чемпионом России 2024 года и многократным победителем этапов Гран-при России.