"Ахмат" продлил серию без побед до пяти матчей в РПЛ, уступив "Спартаку"

ГРОЗНЫЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 2:1 обыграл грозненский "Ахмат" в гостевом матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами в составе "Спартака" отметился Пабло Солари (37-я и 51-я минуты). У "Ахмата" отличился Георгий Мелкадзе (59), в 2014-2021 годах выступавший за "Спартак".

Полузащитник "Спартака" Солари пропустит матч со столичным ЦСКА в 16-м туре РПЛ. В игре с "Ахматом" игрок получил желтую карточку на 31-й минуте, она стала для него четвертой в текущем сезоне.

Нападающий "Ахмата" Мелкадзе получил красную карточку на 59-й минуте встречи с калининградской "Балтикой" после контакта с соперником Ираклием Манеловым. Матч прошел 2 ноября и завершился победой "Балтики" со счетом 2:0. После встречи "Ахмат" обратился в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить красную карточку игрока. КДК РФС отменил красную карточку нападающему.

"Ахмат" продлил серию без побед до пяти матчей в РПЛ и располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 16 очков. "Спартак" впервые обыграл "Ахмат" в РПЛ за семь матчей. Красно-белые не могли победить грозненцев с декабря 2021 года - 5 ничьих, 1 поражение. "Спартак" занимает шестое место с 25 очками.

В следующем матче "Спартак" примет столичный ЦСКА, "Ахмат" на выезде сыграет с казанским "Рубином". Встречи пройдут 22 ноября.