Артемьева и Брюханов отметили приходящую с турнирами уверенность

Спортсмены стали третьими на этапе Гран-при в Казани

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов © Софья Сандурская/ ТАСС

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Спортивная пара фигуристов Юлия Артемьева и Алексей Брюханов чувствуют приходящую к ним от турнира к турниру уверенность после перерыва в соревнованиях. Об этом фигуристы рассказали после выступления на этапе Гран-при в Казани, где завоевали бронзовую медаль.

Артемьева и Брюханов пропустили прошлый сезон из-за проблем со здоровьем у партнерши.

"Третье соревнование в этом сезоне. И уже гораздо увереннее стали выходить на лед. Казалось бы, прошло совсем немного времени - две недели с прошлого этапа, но этих двух недель хватило как на техническую, так и эмоциональную подготовку. Так что я могу сказать, что на эти соревнования мы выходили полностью готовыми. Довольны прокатом произвольной программы. От короткой есть, конечно, небольшой неприятный осадок", - отметил Брюханов.

"До чемпионата России еще очень много времени, будем работать. Может быть, какие-то конструктивные изменения произойдут. Хотелось бы, чтобы каждый прокат был чистый, чтобы побеждать с чистыми прокатами. Могу похвалить Юлю, потому что на второй половине программы выброс риттбергер был выполнен очень хорошо", - сказал фигурист.

Партнерша считает, что паре нужно прибавлять в прыжках: "Хотелось бы как-то улучшить прыжковую часть и в короткой, и в произвольной программах. Что я могу отметить, так это то, что легкие элементы были лучше, чем на этапе в Магнитогорске".