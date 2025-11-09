Пловец Вековищев признался, что давно хотел установить юношеский рекорд мира

Вековищев стал победителем чемпионата России в плавании на 400 м вольным стилем на короткой воде

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Россиянин Григорий Вековищев надеется, что юношеский мировой рекорд в плавании на 400 м вольным стилем на короткой воде станет только началом. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее Вековищев стал победителем чемпионата России в плавании на 400 м вольным стилем на короткой воде. Он преодолел дистанцию за 3 минуты 36,57 секунды, что стало юношеским рекордом мира.

"Я максимально доволен данными секундами. Очень давно хотел установить юношеский рекорд мира. Надеюсь, что это только начало, потому что на большой воде тяжелее устанавливать рекорды, там более серьезная борьба", - сказал Вековищев.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Казани и завершится 12 ноября.