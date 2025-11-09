Россияне не забили ни одного гола за "Спартак" в первом круге РПЛ

Красно-белые забили 24 мяча по итогам 15 туров чемпионата страны

Редакция сайта ТАСС

Форвард "Спартака" Антон Заболотный © Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российские футболисты не забили ни одного мяча за московский "Спартак" по итогам первого круга Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В матче 15-го тура "Спартак" со счетом 2:1 на выезде обыграл грозненский "Ахмат". Оба мяча в составе красно-белых забил аргентинец Пабло Солари.

"Спартак" является единственной командой, за которую в текущем сезоне РПЛ не забивали россияне. Красно-белые забили 24 мяча по итогам первого круга и занимают в турнирной таблице шестое место с 25 очками.