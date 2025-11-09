Вопреки сложностям. Россияне выступили на ЧМ по прыжкам на батуте

Несмотря на усеченный состав, россияне завоевали золотую, четыре серебряные и бронзовую медали

Анжела Бладцева © Александр Щербак/ ТАСС

МАДРИД, 9 ноября. /ТАСС/. Чемпионат мира по прыжкам на батуте, прошедший с 5 по 9 ноября в испанской Памплоне, для российской сборной стал первым после четырехлетнего перерыва. Всего россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали шесть медалей - золотую, четыре серебряные и бронзовую медаль.

Российские спортсмены в предыдущий раз выступали на чемпионате мира в 2021 году в Баку и заняли там первое общекомандное место с 5 золотыми, 1 серебряной и 3 бронзовыми наградами. Вторыми тогда были китайцы (2-2-0), третьими - представители Великобритании (2-1-2).

Турнир в Памплоне начался для россиян с организационных сложностей: 10 из 25 заявленных спортсменов не смогли принять участие в соревновании из-за проблем с получением виз. Главный тренер сборной России Алексей Рыжков в преддверии чемпионата мира рассказал ТАСС, сколько медалей не досчитаются батутисты: "В командном мини-трампе у мужчин из четырех ребят на чемпионат мира смогли приехать только двое, поэтому в этой дисциплине мы не представлены".

По его словам, аналогичная ситуация сложилась и у женщин - из четырех спортсменок в Испанию добралась только Галина Бегим, а трем остальным не успели оформить ни нейтральный статус, ни визы. В прыжках на акробатической дорожке из четырех мужчин допуск имел только Сергей Финиченко, у девушек - двое из четырех: Александра Лямина и Арина Каляндра. Как в двойном минитрампе, так и на акробатической дорожке российские команды не смогли выступить, хотя изначально претендовали не только на попадание в тройку призеров, но и на золото.

Участие сборной России стало возможным благодаря решению Международной федерации гимнастики (FIG), которая разрешила россиянам и белорусам соревноваться в нейтральном статусе. Россияне уже выступили на другом крупном мировом форуме - в октябре на чемпионате мира по спортивной гимнастике, где героиней стала Ангелина Мельникова.

Чемпионкой мира стала Арина Каляндра на акробатической дорожке. Серебряные медали в дисциплине "двойной минитрамп" завоевали Михаил Заломин и Галина Бегим. Дмитрий Нартов, Максим Диденко, Кирилл Козлов и Данила Касимов стали серебряными призерами в индивидуальных прыжках. Также российская команда стала второй в многоборье и третьей в двойном минитрампе.

Заломин во время турнира объявил о завершении карьеры: "Для меня это последний чемпионат мира. Решил поставить жирную точку на данном старте. На этом чемпионате мира планирую просто получить удовольствие и по возможности забрать как можно больше медалей". Всего за карьеру спортсмен завоевал 11 золотых медалей чемпионатов мира.

"Не понимала, будет ли золото"

Как рассказал ТАСС главный тренер российской сборной Алексей Рыжков, иностранные спортсмены очень дружелюбно и доброжелательно относились к россиянам на чемпионате мира. "Спорт всегда был вне политики, к счастью. И вот эти близкие отношения между людьми, которые на протяжении десятилетий длились, никуда не денешь. Все очень рады, что приехали наши лидеры, что мы можем соревноваться именно в командных турнирах. Нет такого, что нас засуживают, великолепное отношение", - сказал Рыжков.

Второй медальный день на чемпионате мира Рыжков расценил и как успешный, и как неудачный для российских спортсменов. "Немного, конечно, не получилось в индивидуальных прыжках, к большому сожалению, мы остались без представителей нашей страны в финалах. Конечно, сильно расстроился из-за выступлений женской команды в прыжках на батуте, потому что девочки попали в финал с первой позиции, потенциально могли выиграть этот чемпионат. Крайне неожиданной была золотая медаль Арины Каляндры", - сказал он.

Каляндра призналась, что не могла осознать произошедшее и до конца выступления не понимала, что завоюет золото. "Участница передо мной сделала такую же комбинацию, поэтому до конца не понимала, будет ли это золото или нет. Пока разницы особо не ощутила, только то, что подходят и поздравляют, а в целом пока не осознаю, что выиграла. Победу посвящаю всем тем, кто помог достичь мне такого результата, в частности, моему тренеру и моей маме", - рассказала она.

Подводя итоги, Рыжков отметил, что нервозная обстановка, связанная с получением нейтральных статусов и виз, сказалась на всех российских спортсменах на этом турнире. "Конечно, выступили не в полную силу, потому что у нас был усеченный состав, у нас в неолимпийских дисциплинах не были представлены командные виды. В двойном минитрампе мужчин и женщин не было, в акробатической дорожке у мужчин и женщин не было полных команд, пришлось команды составлять, краить прямо здесь на чемпионате мира. Пришлось добавлять ребят с батута для того, чтобы мужская команда по минитрампу была в полном составе. Ребята собрались и выступили, конечно, как могли, но завоевали бронзу", - сказал Рыжков ТАСС.