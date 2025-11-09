"Манчестер Сити" победил "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии

Встреча завершилась со счетом 3:0

© AP Photo/ Jon Super

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. "Манчестер Сити" со счетом 3:0 обыграл "Ливерпуль" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила на стадионе "Этихад".

Забитыми мячами отметились Эрлинг Холанд (29-я минута), Нико Гонсалес (45+3), Жереми Доку (63).

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 22 очка. На счету "Ливерпуля" 18 очков, команда располагается на восьмой строчке.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Ньюкаслом" 22 ноября. "Ливерпуль" примет "Ноттингем Форест" в этот же день.