"Краснодар" сыграл вничью с "Балтикой" и закончил первый круг лидером РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:1

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян © Степан Ноздрев/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 9 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 1:1 сыграл вничью с калининградской "Балтикой" в гостевом матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитым мячом у "Краснодар" отметился Эдуард Сперцян (3-я минута). У "Балтики" отличился Брайан Хиль (5).

В составе "Краснодара" не сыграли лучший бомбардир команды нападающий Джон Кордоба, защитник Диего Коста, полузащитники Дуглас Аугусто и Никита Кривцов из-за красных карточек, полученных в матче прошлого тура с московским "Спартаком" (2:1).

"Краснодар" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей (4 победы и 2 ничьи) и располагается на первой строчке. В активе клуба 33 очка. "Балтика" также продлила серию без поражений до пяти игр (3 победы и 2 ничьи) и занимает пятое место, набрав 28 очков.

Следующий матч 22 ноября "Балтика" на выезде проведет с "Оренбургом". "Краснодар" в гостях сыграет с московским "Локомотивом" 23 ноября.