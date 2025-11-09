Россияне завоевали 6 золотых медалей на Кубке Победы по рукопашному бою

Соревнования были посвящены 80-летию Победы в Великой отечественной войне

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российские военные спортсмены завоевали 6 золотых медалей и стали победителями в общекомандном зачете международного турнира по армейскому рукопашному бою "Кубок Победы". Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Российские военные спортсмены, которые соревновались в 7 весовых категориях, завоевали 6 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. В общекомандном зачете сборная России заняла первое место. Второе место заняла команда из Кыргызстана, третье - Казахстана. Победителям соревнований будут присвоены звания мастеров спорта международного класса", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров произнес приветственные слова министра обороны Андрея Белоусова в адрес участников соревнований, пожелав здоровья и успехов спортсменам, принимающим участие в столь значимом турнире.

Всего на соревнованиях выступили около 100 спортсменов из 21 государства ближнего и дальнего зарубежья.

I международный турнир по армейскому рукопашному бою "Кубок Победы" был посвящен 80-летию Победы в Великой отечественной войне и организован при поддержке Международной федерации армейского рукопашного боя. Кубок Победы прошел в Международном центре самбо в Москве.