Бывший комиссар NFL Тальябу умер на 85-м году жизни
Редакция сайта ТАСС
19:42
ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Бывший комиссар Национальной футбольной лиги (NFL) Пол Тальябу умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Причина смерти не уточняется.
"Все мы, сотрудники NFL, глубоко опечалены кончиной Пола Тальябу, чьч дальновидность вывела NFL на путь беспрецедентного успеха", - сказал комиссар NFL Роджер Гуделл, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.
Тальябу был комиссаром NFL с 1989 по 2006 год.