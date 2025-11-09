Бывший комиссар NFL Тальябу умер на 85-м году жизни

Он был комиссаром лиги с 1989 по 2006 год

Редакция сайта ТАСС

Пол Тальябу © AP Photo/ David Richard

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Бывший комиссар Национальной футбольной лиги (NFL) Пол Тальябу умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Причина смерти не уточняется.

"Все мы, сотрудники NFL, глубоко опечалены кончиной Пола Тальябу, чьч дальновидность вывела NFL на путь беспрецедентного успеха", - сказал комиссар NFL Роджер Гуделл, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

