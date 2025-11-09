Малкин отметился голевой передачей в матче НХЛ

Малкин является лидером по баллам за результативность среди россиян в нынешнем сезоне НХЛ

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин © Justin Berl/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Лос-Анджелесом" (2:3).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Анже Копитар (15-я минута), Кори Перри (45) и Кевин Фиала (52). У проигравших отличились Томми Новак (9) и Энтони Манта (28).

В 17 матчах нынешнего сезона Малкин набрал 21 (3 гола + 18 результативных передач) очко. Он является лидером по баллам за результативность среди россиян. В составе "Питтсбурга" дебютировал 21-летний российский вратарь Сергей Мурашов. Он отразил 24 броска.

"Лос-Анджелес" после 16 матчей набрал 18 очков и занимает 4-е место в таблице Тихоокеанского дивизиона. "Питтсбург" с 21 очком в 17 играх располагается на 2-й строчке в Столичном дивизионе.

В следующем матче "Питтсбург" 14 ноября на выезде сыграет с "Нэшвиллом". "Лос-Анджелес" в ночь на среду по московскому времени в гостях встретится с "Монреалем".

В другом матче игрового дня "Чикаго" со счетом 5:1 обыграл "Детройт".