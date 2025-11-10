Форвард "Миннесоты" Капризов забросил 10-ю шайбу в сезоне

Его команда обыграла "Калгари" со счетом 2:0

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов © AP Photo/ Ellen Schmidt

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. "Миннесота" победила "Калгари" со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голы забили Мэттью Болди (44-я минута) и Кирилл Капризов (60).

Для Капризова это 10-й гол в сезоне, он вторым из россиян преодолел эту отметку в нынешнем сезоне НХЛ. Прежде ее достиг нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев. Всего на счету Капризова 22 очка (10 шайб + 12 результативных передач), он вновь единолично возглавил список лучших бомбардиров среди россиян. До этого игрок "Миннесоты" делил лидирующую позицию с форвардом "Питтсбурга" Евгением Малкиным (3+18).

"Миннесота" занимает 6-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 17 очков в 17 матчах. "Калгари" идет на последней, 8-й позиции Тихоокеанского дивизиона с 10 очками после 17 проведенных игр. В следующем матче "Миннесота" в ночь на 12 ноября по московскому времени примет "Сан-Хосе", "Калгари" в этот же день сыграет в гостях против "Сент-Луиса".

В других матчах игрового дня "Даллас" дома победил "Сиэтл" (2:1), "Оттава" на своем льду справилась с "Ютой" (4:2), "Каролина" на выезде одолела "Торонто" (5:4). Результативными передачами отметились защитники Александр Никишин ("Каролина") и Михаил Сергачев ("Юта"), а также нападающий "Каролины" Андрей Свечников.