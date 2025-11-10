"Бруклин" проиграл" "Нью-Йорку" в матче НБА. Демин набрал 10 очков

Также в активе российского баскетболиста 4 подбора и 3 передачи

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. "Бруклин" уступил "Нью-Йорку" со счетом 98:134 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал доминиканский центровой "Нью-Йорка" Карл-Энтони Таунс, набравший 28 очков. У "Бруклина" больше всех очков на счету американского форварда Майкла Портера - 25.

Защитник "Бруклина" Егор Демин завершил матч с 10 очками. Россиянин обновил личный рекорд по проведенному времени на площадке, впервые отыграв более 25 минут. Также в его активе 4 подбора и 3 результативные передачи.

"Нью-Йорк" занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции, команда выиграла 6 матчей из 9. "Бруклин" идет на предпоследней, 14-й позиции с 1 победой в 10 играх. Следующие матчи команды проведут в ночь на 12 ноября по московскому времени: "Нью-Йорк" примет "Мемфис", "Бруклин" - "Торонто".