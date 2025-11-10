Мирра Андреева завершила сезон на девятом месте в рейтинге WTA

Десятку лучших замкнула Екатерина Александрова

ТАСС, 10 ноября. Мирра Андреева стала лучшей среди россиянок по итогам сезона 2025 года в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого представлена на сайте организации.

Андреева завершила сезон на девятой позиции, имея на счету 4 319 очков. Десятку лучших замкнула ее соотечественница Екатерина Александрова (3 375).

Лидером мирового рейтинга второй сезон подряд завершила представительница Белоруссии Арина Соболенко (10 870). Ее главными преследовательницами в начале следующего сезона будут Ига Свёнтек из Польши (8 395) и американка Коко Гауфф (6 763). Победительница Итоговго турнира WTA Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, сумела обойти американку Джессику Пегулу (5 583) и завершила год на пятой позиции.

Из россиянок в топ-100 входят Людмила Самсонова (17-е место; 2 209 очков), Диана Шнайдер (21; 1 866), Вероника Кудерметова (30; 1 558), Анна Калинская (33; 1 461), Анастасия Павлюченкова (47; 1 184), Анастасия Потапова (51; 1 131), Анна Блинкова (62; 1 018), Полина Кудерметова (90; 908) и Оксана Селехметьева (97; 783).