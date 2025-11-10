Две передачи Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Ванкувер"

Его команда одержала победу в овертайме со счетом 5:4

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин © Bruce Bennett/ Getty Images

ОТТАВА, 10 ноября. /ТАСС/. "Колорадо" со счетом 5:4 в овертайме одержал победу над "Ванкувером" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон (7-я и 9-я минуты), Арттури Лехконен (41, 50) и Гэвин Бриндли (62). У проигравших отличились Линус Карлссон (12), Кифер Шервуд (22), Дрю О'Коннор (48) и Джейк Дебраск (57). Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничущкин сделал две результативные передачи.

"Колорадо" возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона, набрав 25 очков в 16 матчах. "Ванкувер" занимает 6-е место в Тихоокеанском дивизионе с 17 очками после 17 игр. В следующем матче "Колорадо" в ночь на 12 ноября по московскому времени примет "Анахайм", "Ванкувер" в этот же день сыграет дома с "Виннипегом".

В другом матче игрового дня "Анахайм" дома обыграл "Виннипег" (4:1).