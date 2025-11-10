"В одну калитку". Российские танцоры вернулись с ЧМ с золотом

Победу на турнире в европейской программе одержали Иван Решетников и Елизавета Харинова

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Спортсмены сборной России по танцевальному спорту, выступавшие на чемпионате мира в нидерландском Ассене, не ощутили на себе дискриминации во время проведения турнира. Об этом ТАСС рассказали члены сборной России Иван Решетников и Егор Романюк.

Сборную России на чемпионате мира представляли чемпионы России, бронзовые призеры чемпионата Европы Решетников и Елизавета Харинова, а также финалисты российского первенства Романюк и Анастасия Пташинская. Решетников и Харинова на турнире в Ассене заняли первое место в европейской программе. Романюк и Пташинская стали пятыми.

"Чтобы достигать таких результатов, нужна кропотливая работа изо дня в день, приходить в зал, делать усилия над собой, преодолевать себя, - сказал Решетников. - Большое счастье, когда есть тренерский штаб, педагоги, которым ты доверяешь. Я со своими педагогами с четырех лет, они меня с этого возраста ведут и довели меня до победы на чемпионате России и чемпионате мира. Помимо этого, немаловажна поддержка друзей, родственников, родителей, болельщиков, ну и важен сам характер спортсмена. С Елизаветой мы танцуем девять лет, 20 июня будет уже десять".

Решетников отметил, что на турнире в Ассене не чувствовал предвзятости со стороны судей, в том числе и с Украины. "Украинские спортсмены, как и остальные, тоже нас поздравляли, обняли, пожелали удачи, все было адекватно без косых взглядов, неприятных слов. Гимн не игрался, но он ни у кого не игрался. Когда мы попали в финал, нас представляли как спортсменов из России", - подчеркнул спортсмен.

Сборная России впервые с 2022 года выступила на мировом первенстве, однако, по словам Решетникова, это не повлияло на решительный настрой россиян. "Мы выходили танцевать с уверенностью в своих силах, - отметил танцор. - Переживаний за возможную предвзятость у нас не было, мы выступали с холодной головой, точными задачами, поставленными перед нами педагогами".

"Нам предлагали выступать под нейтральным статусом, подписывать декларации по отказу от политики своей страны, ходить в однотонных костюмах без флага, герба, на русском языке во время турнира не разговаривать. Но мы как патриоты своей страны, здравомыслящие люди от этих предложений отказались, потому что для нас это просто абсурд. Если будут адекватные условия, как и для всех спортсменов, мы готовы выступать. И мы, наша федерация точно понимали, что выходить танцевать без флага с предвзятым отношением, подписывать всяческие декларации - это неправильно", - заключил собеседник агентства.

Дружелюбная атмосфера

Романюк отметил, что в целом они довольны, как все сложилось. "К сожалению, у нас одинаковая была сумма баллов с четвертым местом, претендовали на него вместе с парой из Польши, но надо тренироваться больше", - сказал спортсмен.

Что касается Решетникова и Хариновой, им, по его мнению, на соревнованиях не было равных. "По оценкам судей было видно, что не было борьбы, и Иван с Елизаветой выиграли, что называется, в одну калитку с большим отрывом. По моему мнению, они наголову сильнее остальных пар", - сказал Романюк.

Несмотря на политическую ситуацию, спортсмены сборной России выступали под флагом страны и не ощущали на себе никакой дискриминации. "Достаточно все дружелюбно с нами общались. Ребята из стран бывшего СССР не боялись с нами общаться на русском языке, из Польши общались тоже с нами, атмосфера была дружелюбной. То, что мы выступали под своим флагом, сложилось благодаря действиям нашей федерации, в первую очередь, нашего президента Надежды Викторовны Ерастовой. Мы знаем, что ее команда проделала очень большую работу начиная с того, что наш спорт перешел из одной федерации в другую", - признался Романюк.