Летние олимпийские виды спорта

Мазепин дал прогноз, когда российским пловцам вернут флаг и гимн

Глава Федерации водных видов спорта России ожидает этого в мае 2026 года
© Даниил Сорокин/ТАСС

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Россияне смогут выступать на турнирах по водным видам спорта под флагом и с гимном с мая следующего года. Такое мнение на конференции Федерации водных видов спорта России высказал глава организации Дмитрий Мазепин.

"У нас сделано все, кроме флага и гимна. Это основная цель на 2026 год, - сказал он. - После зимней Олимпиады у нас есть шансы на то, чтобы выступать под флагом и с гимном. Если все будет так же, как сегодня, то я считаю, что в мае 2026 года мы будем с флагом и с гимном. Это мой прогноз".

4 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила российских ватерполистов к участию в международных турнирах с 1 января 2026 года. Ранее такую возможность получили российские спортсмены в индивидуальных дисциплинах.

