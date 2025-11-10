КДК РФС рассмотрит удаление тренера "Оренбурга" Ахметзянова

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление главного тренера "Оренбурга" Ильдара Ахметзянва в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В воскресенье "Оренбург" на выезде уступил "Локомотиву" со счетом 0:1. Ахметзянова удалили в добавленное ко второму тайму время.

"Рассмотрим удаление главного тренера "Оренбурга" Ильдара Ахметзянова за совершение действий в провокационной и подстрекательной манере в отношении игрока соперника. Он приглашен на заседание", - сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет в четверг.