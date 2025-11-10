{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

КДК РФС рассмотрит удаление тренера "Оренбурга" Ахметзянова

Специалист был удален в добавленное ко второму тайму матча с "Локомотивом"
Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление главного тренера "Оренбурга" Ильдара Ахметзянва в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В воскресенье "Оренбург" на выезде уступил "Локомотиву" со счетом 0:1. Ахметзянова удалили в добавленное ко второму тайму время.

"Рассмотрим удаление главного тренера "Оренбурга" Ильдара Ахметзянова за совершение действий в провокационной и подстрекательной манере в отношении игрока соперника. Он приглашен на заседание", - сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет в четверг.

Теги
Российский футбол
Фигурное катание
Тарасова высказала мнение, почему фигуристов могли внести в базу "Миротворца"
По мнению эксперта, поводом стали их успехи и возможность выступить на Олимпиаде в Италии
Тарасова высказала мнение, почему фигуристов могли внести в базу "Миротворца"
Читать полностью