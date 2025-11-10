{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Летние олимпийские виды спорта

Мазепин считает, что водное поло в России нужно улучшить

Глава Федерации водных видов спорта России отметил, что в эту дисциплину необходимо вкладываться
© Станислав Красильников/ТАСС

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Водное поло в России необходимо улучшить, чтобы страна могла гордиться результатами спортсменов. Такое мнение на конференции Федерации водных видов спорта России высказал глава организации Дмитрий Мазепин.

4 ноября Международная федерация плавания объявила о допуске российских ватерполистов к международным турнирам с 1 января 2026 года.

"Я трезво оцениваю, что водное поло нужно подтянуть, в него нужно вложиться. Эмоционально и с точки зрения человеческого ресурса, поднабрать ребят, - сказал Мазепин. - Мы увидели [на чемпионате мира по водным видам спорта] в Сингапуре, что водное поло шагнуло вперед. Мы сделаем все, чтобы подтянуть водное поло, чтобы все могли гордиться ребятами и девчонками".

