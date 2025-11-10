Свищев назвал смешным факт включения спортсменов в базу "Миротворца"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Включение российских спортсменов в базу "Миротворца" является несерьезным и не несет никаких последствий. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее российских фигуристов Петра Гуменника и Владислава Дикиджи внесли в базу украинского ресурса "Миротворец".

"Предполагаю, что таким образом пытаются давить и на международное сообщества, - сказал Свищев. - Мол, смотрите, что они вытворяют, что поддерживают. Их никак нельзя никуда допускать. Но все это выглядит просто несерьезно. Берут и целым скопом копируют списки всех наших спортсменов, многие из которых, наверное, даже и не в курсе, что попадают в какие-то списки. Все это смешно и несерьезно".