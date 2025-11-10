Мазепин отметил, что World Aquatics не страдает политическим инакомыслием

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Федерации водных видов спорта России повезло, что руководство Международной федерации плавания (World Aquatics) не страдает политическим инакомыслием. Такое мнение на конференции Федерации водных видов спорта России высказал глава организации Дмитрий Мазепин.

"Я считаю, что нам, водным видам спорта, повезло с тем, что у нас есть достаточно вменяемое руководство World Aquatics, которое не страдает политическим инакомыслием, - сказал он. - Когда делятся страны по принципу белые-красные, свои-чужие, хорошие-плохие. Мы достаточно быстро наладили конструктивный диалог, и в этой части я могу только поблагодарить господина Хусейна Аль-Мусаллама за быстрое решение о том, что три наши дисциплины получили быстрое добро на участие".

4 ноября Международная федерация плавания допустила российских ватерполистов к участию в международных турнирах с 1 января 2026 года. Ранее такую возможность получили российские спортсмены в индивидуальных дисциплинах.