Фигуристка Двоеглазова примет участие в шоу Авербуха "Буратино"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Победительница этапа Гран-при России в Красноярске фигуристка Алиса Двоеглазова сыграет главную роль в шоу Ильи Авербуха "Буратино", которое пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер с 27 декабря по 7 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе шоу.

В спектакле также примут участие Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Максим Шабалин, Матвей Ветлугин, Андрей Ежлов, Софья Шевченко и другие.

"Алиса Двоеглазова, на мой взгляд, сейчас является одной из самых перспективных фигуристок, она настоящее и будущее нашего женского фигурного катания, - сказал Авербух. - Талантливая девушка, с которой мне уже посчастливилось работать, когда она была еще совсем юная, в проекте "Ледниковый период. Дети", где она блестяще выступила, несмотря на то, что ей тогда было всего 9 лет. Сейчас она совсем не потерялась, а наоборот, все набирает и набирает обороты".

"Мне кажется, что Алиса блестяще справится с этой ролью, - продолжил Авербух. - Я всегда стараюсь, чтобы в моих шоу была всегда большая палитра поколений: и молодые ведущие спортсмены действующей сборной России, как Алиса и ее коллега по команде Анна Фролова, и уже состоявшиеся мастера фигурного катания, олимпийские чемпионы, такие как Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Сейчас мы уже с улыбкой вспоминаем, как Марк Кондратюк был когда-то талантливой начинающей звездой на моих спектаклях "Бременские музыканты" и "Щелкунчик". Такие выступления открывают артистов для широкой публики, но и также способствуют развитию их артистизма".

50 лет назад в прокат вышел советский фильм "Приключения Буратино" Леонида Нечаева. В 2026 году исполнится 90 лет пьесе Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино", которую он в свое время написал для Центрального детского театра по личной просьбе Наталии Сац.