Участник Лиги пощечин Камоцкий опроверг факт дискриминации россиян на турнире

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Участник шоу Power Slap (лига пощечин) Василий Камоцкий опроверг информацию о дискриминации россиян со стороны лиги на одном из турниров. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее Камоцкий сообщал, что ему не позволили выйти с российским флагом на турнире в Абу-Даби.

"Сказали, что сегодня нельзя, - сказал Камоцкий. - Всем запретили флаг. Сначала я возмущался, потом уже после до меня дошла информация, что всем нельзя, а не только мне. Сначала была подача, что как будто только мне нельзя. Ничего не имеют против россиян. Все нормально. Именно всем нельзя [использовать флаг]".

Лига Power Slap входит в орбиту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ей также руководит президент UFC Дэйна Уайт. Камоцкий является бывшим чемпионом организации.