{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Участник Лиги пощечин Камоцкий опроверг факт дискриминации россиян на турнире

Ранее он рассказал, что ему не позволили выйти с российским флагом на турнире в Абу-Даби
© Игорь Лазорин/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Участник шоу Power Slap (лига пощечин) Василий Камоцкий опроверг информацию о дискриминации россиян со стороны лиги на одном из турниров. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее Камоцкий сообщал, что ему не позволили выйти с российским флагом на турнире в Абу-Даби.

"Сказали, что сегодня нельзя, - сказал Камоцкий. - Всем запретили флаг. Сначала я возмущался, потом уже после до меня дошла информация, что всем нельзя, а не только мне. Сначала была подача, что как будто только мне нельзя. Ничего не имеют против россиян. Все нормально. Именно всем нельзя [использовать флаг]".

Лига Power Slap входит в орбиту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ей также руководит президент UFC Дэйна Уайт. Камоцкий является бывшим чемпионом организации.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
Фигурное катание
Тарасова высказала мнение, почему фигуристов могли внести в базу "Миротворца"
По мнению эксперта, поводом стали их успехи и возможность выступить на Олимпиаде в Италии
Тарасова высказала мнение, почему фигуристов могли внести в базу "Миротворца"
Читать полностью