Мазепин не сомневается в участии россиян в водных видах спорта на ОИ-2028

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин не сомневается в участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2028 года. Об этом он рассказал на конференции федерации.

"Мы должны быть внутри международной федерации. Наша цель - быть на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Не сомневаюсь, что мы туда попадем. Даже с визами все будет хорошо, я уверен. Со стороны World Aquatics все будет сделано в лучшем виде", - сказал Мазепин.

Российские спортсмены участвуют в международных соревнованиях по водным видам спорта в нейтральном статусе с 2024 года.