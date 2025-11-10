{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Летние олимпийские виды спорта

Мазепин не сомневается в участии россиян в водных видах спорта на ОИ-2028

Соревнования пройдут в Лос-Анджелесе
Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин
© Гавриил Григоров/ТАСС

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин не сомневается в участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2028 года. Об этом он рассказал на конференции федерации.

"Мы должны быть внутри международной федерации. Наша цель - быть на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Не сомневаюсь, что мы туда попадем. Даже с визами все будет хорошо, я уверен. Со стороны World Aquatics все будет сделано в лучшем виде", - сказал Мазепин.

Российские спортсмены участвуют в международных соревнованиях по водным видам спорта в нейтральном статусе с 2024 года.

