Мазепин заявил, что пловцы не выступят в Польше при появлении рисков

В декабре в Польше пройдет чемпионат Европы по плаванию на короткой воде

Председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Федерация водных видов спорта России не будет подвергать спортсменов сборной страны излишним рискам, пытаясь попасть на чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в Польше. Об этом журналистам заявил глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде должен пройти в декабре.

"Мы не собираемся ничего пропускать, - сказал Мазепин. - Есть небольшой конфликт, вы знаете, что мы получили сигналы, что нас в Польшу не пустят. Это дискредитация, нельзя это делать. Мы будем работать, чтобы туда попасть, но если увидим риски, что наших спортсменов остановят, мы не будем их этому подвергать".