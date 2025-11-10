ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Мазепин заявил, что пловцы не выступят в Польше при появлении рисков

В декабре в Польше пройдет чемпионат Европы по плаванию на короткой воде
10:59

Председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Федерация водных видов спорта России не будет подвергать спортсменов сборной страны излишним рискам, пытаясь попасть на чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в Польше. Об этом журналистам заявил глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде должен пройти в декабре.

"Мы не собираемся ничего пропускать, - сказал Мазепин. - Есть небольшой конфликт, вы знаете, что мы получили сигналы, что нас в Польшу не пустят. Это дискредитация, нельзя это делать. Мы будем работать, чтобы туда попасть, но если увидим риски, что наших спортсменов остановят, мы не будем их этому подвергать". 

