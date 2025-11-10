Ищенко: с Покровской связано огромное количество звезд синхронного плавания

Ранее было объявлено, что Татьяна Покровская покинула пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию

Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Татьяна Покровская является величайшим тренером, с ней связано огромное количество звезд синхронного плавания России. Такое мнение ТАСС высказала министр спорта Калининградской области пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Наталья Ищенко.

Ранее Покровская объявила об уходе с поста главного тренера сборной России по синхронному плаванию. Она возглавляла национальную команду с 1998 года.

"Татьяна Николаевна Покровская - величайший тренер, специалист, у меня к ней огромнейшее благодарность, потому что это тренер-легенда, воспитавшая огромное количество чемпионов мира, олимпийских чемпионов, - сказала Ищенко. - С ее именем связано максимальное количество тех рожденных имен в синхронном плавании, которые появились. Она для меня пример во многом, пример не только как специалиста, но и как человека, сильного, яркого, я у нее много чему учусь. Моя карьера во многом состоялась благодаря ей. Аплодисменты и низкий поклон. Была ярчайшая спортивная карьера".