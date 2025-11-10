Журова: спортсмены-трансгендеры нарушают права женщин

По данным газеты The Times, МОК запретит трансгендерным спортсменам принимать участие в женских соревнованиях на Олимпийских играх

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Трансгендерные спортсмены нарушают права женщин и пользуются лазейкой для участия в соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее газета The Times сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретит трансгендерным спортсменам принимать участие в женских соревнованиях на Олимпийских играх.

"Они фактически нарушают права женщин, - сказала Журова. - У них должен быть отдельный формат. А не такая ситуация, при которой они пользуются этой лазейкой и участвуют в соревнованиях. Поэтому потенциальное решение МОК - это абсолютно верно".

На данный момент трансгендеры, согласно правилам МОК, могут участвовать в женских соревнованиях, но решение остается за международными федерациями.

На летней Олимпиаде в Токио впервые принял участие спортсмен-трансгендер. Среди женщин на соревнованиях по тяжелой атлетике выступила новозеландка Лорел Хаббард в весовой категории до 87 кг, заняв последнее место и не сумев выполнить ни одной попытки.