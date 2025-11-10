Ушла эпоха. Покровская покинула пост тренера сборной по синхронному плаванию

Под ее руководством национальная команда завоевывала все золотые медали на шести подряд Олимпиадах начиная с 2000 года

Татьяна Покровская © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Татьяна Покровская объявила об уходе с поста главного тренера сборной России по синхронному плаванию. Данное решение Покровская озвучила на конференции федерации в Казани.

При этом она не покинет спорт совсем, так как будет советником председателя Федерации водных видов спорта России (ФВВСР). Как объяснил журналистам председатель организации Дмитрий Мазепин, данное решение было принято из-за возраста. В этом году Покровской исполнилось 75 лет.

Покровская работала главным тренером сборной с 1998 года. Под ее руководством национальная команда завоевывала все золотые медали на шести подряд Олимпиадах начиная с 2000 года. Российские синхронистки не были допущены до участия в Играх-2024. Последним стартом, где она возглавляла национальную команду, стал чемпионат мира в Сингапуре. Тогда россияне завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые медали, не выиграв командный зачет турнира впервые с 1994 года.

При этом результат не воспринимался провальным среди специалистов, так как на то были объективные причины. Это и обновленная команда, в которой многие впервые принимали участие в соревнованиях такого высоко уровня, отсутствие практики и изменения в правилах. Сама Покровская с иронией отнеслась к такому результату.

"Эта новая команда серебряная. Все правильно, все хорошо - должны быть ступеньки, чтобы они восходили повыше. Я рада серебру, все верно. Это то, что касается группы. Серебро для нас пока тоже ценный металл. Даже князья серебряные были. Тяжело ли уезжать с чемпионата мира без золота? Нет, легко - карманы более легкие", - сказала Покровская журналистам после турнира.

Вписала свое имя золотыми буквами

Покровская останется в истории мирового синхронного плавания как один из величайших тренеров. На данный момент нет того, кто был бы с ней сопоставим по титулам, завоеванным на главных международных турнирах.

"Татьяна Николаевна Покровская - величайший тренер, специалист, у меня к ней огромнейшая благодарность, потому что это тренер-легенда, воспитавшая огромное количество чемпионов мира, олимпийских чемпионов, - сказала ТАСС пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко. - С ее именем связано максимальное количество тех рожденных имен в синхронном плавании, которые появились. Она для меня пример во многом, пример не только как специалиста, но и как человека, сильного, яркого, я у нее много чему учусь. Моя карьера во многом состоялась благодаря ей. Аплодисменты и низкий поклон. Была ярчайшая спортивная карьера".

Заместитель председателя ФВВСР, трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина в беседе с ТАСС высказала мнение о том, что Покровская задала очень высокую планку. "Конечно, возраст, наверное, дает о себе знать, тяжело Татьяне Николаевне мириться с теми новшествами и правилами, которые существуют, она в своей речи это сказала. Планка Татьяной Николаевной задана очень высокая, несмотря на наше долгое отстранение, смену правил, всех вещей, которые произошли в нашем виде спорта. Мы остаемся лидерами мирового синхронного плавания, потому что практически во всех дисциплинах зашли на пьедестал почета", - отметила Брусникина.

Безумная ответственность

На пост главного тренера Покровская предложила самую титулованную синхронистку мира, семикратную олимпийскую чемпионку Светлану Ромашину. Спортсменка объявила о завершении карьеры в 2023 году и уже имеет опыт работы тренером. В августе она входила в тренерский штаб сборной России на юношеском первенстве мира, где отечественная команда выиграла общий зачет, завоевав пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

В беседе с ТАСС Ромашина рассказала, что предложение Покровской не стало для нее неожиданным. "На самом деле у нас были обсуждения с Татьяной Николаевной, с руководством федерации, поэтому нельзя сказать, что я в эту секунду узнала об этом. Наверное, к этому невозможно быть готовым, поэтому эмоции, которые вы видите, они искренние, их невозможно подделать. Это и радость, и волнение, и какая-то доля страха, и безумная ответственность", - призналась Ромашина.

Также она отметила огромный вклад Покровской в развитие синхронного плавания. "Оценить вклад Татьяны Николаевны практически невозможно, - сказала Ромашина. - Такое количество олимпийских чемпионов, которое вышло из сборной под ее руководством, - это что-то невероятное. На самом деле мне хотелось бы отметить не только золотые медали Олимпийских игр, чемпионатов мира и других турниров. Из-под ее крыла выходили личности, никто себя не терял, все были индивидуальностями, хотя у нас командный вид спорта. Каждая после своей спортивной карьеры находит дело по душе, и это все потому что мы проходили школу Татьяны Николаевны и будем проходить ее еще вместе".

Коллеги Ромашиной надеются, что она сможет сохранить победное шествие, которое было у сборной при Покровской. "Я считаю, что Света прошла хорошую школу в сборной команде, ее знает мировое сообщество, что немаловажно. Я очень надеюсь, что она продолжит победоносное шествие нашего вида спорта на мировой арене", - отметила Брусникина.

Ищенко, много лет выступавшая с Ромашиной, пожелала своей бывшей партнерше удачи. "Светлана Ромашина - это моя подруга, тот человек, который был рядом со мной на протяжении всей спортивной карьеры. Я ее очень хорошо знаю, знаю ее характер, - сказала Ищенко. - Я пожелаю ей огромных успехов в этом нелегком тренерском труде, потому что планка невероятно высокая. Но я уверена, что у нее получится, она человек целеустремленный, который привык работать честно, привык стремиться к большему".

Кандидатуру Ромашиной должны утвердить в Министерстве спорта РФ, после чего она официально сможет занимать пост главного тренера.